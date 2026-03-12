Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri başladı - Son Dakika
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri başladı

12.03.2026 13:22
ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı.

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen törenle başladı. Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından atletler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan'a teslim edildi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen 'Zafer Haftası' açılış töreni, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni temsilen yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde, göndere bayrak çekildi.

'TÜRK ORDUSUNUN DA KESİN ZAFERİYLE NETİCELENMİŞTİR'

Programda konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü hep beraber idrak ediyoruz. Çanakkale Savaşı hem mahiyeti itibariyle hem de neticeleri itibariyle dünya harp tarihinin çok müstesna örneklerinden birini oluşturmaktadır. Bu savaşta yenilmez orduların kesin mağlubiyeti, Türk ordusunun da kesin zaferiyle neticelenmiştir. Hem deniz savaşı safhası hem kara savaşı safhası aynı zaferle neticelenmiştir. Bugüne kadar yenilmez olarak görülen orduların ve donanmaların çaresizliğinin sahnelendiği yerdir. Bu bütün dünyaya örnek teşkil etmiş ve bu güçlü orduların, donanmaların yenilebileceğini bütün dünyaya Türk ordusu göstermiştir. Bunu mümkün kılan şüphesiz Mehmetçiğin direnci, kararlılığı, kahramanlığı ve vatan sevgisidir" dedi.

Tören, halk oyunları mehteran takımının çaldığı marşlar ile devam etti. Ardından Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal emanetler; toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Çanakkale Valisi Ömer Toraman tarafından atletler Hüseyin Ege Arslan ve Şimal Alkan'a teslim edildi.

KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Halk yürüyüşünün ardından Çanakkale Valiliği önüne gelen atletler, Zafer Koşusu'na başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart'ta Ankara'da törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: DHA

Zafer Haftası, Çanakkale, 18 Mart, Güncel, Son Dakika

