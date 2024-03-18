Çanakkale Destanı etkinliği Cahit Zarifoğlu İlkokulu\'nda düzenlendi

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cahit Zarifoğlu İlkokulu 3/E sınıfı öğrencileri "Çanakkale Destanı" adlı etkinlik düzenledi.

Etimesgut ilçesindeki Cahit Zarifoğlu İlkokulunda düzenlenen programda, öğrenciler ve veliler, davetlilere üzüm hoşafı ile ekmek ikramında bulundu.

Kıbrıs gazileri Edip Deniz ile Şaban Görür'ün de konuk olarak katıldığı gösteri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale konulu şiirlerin okunduğu programda, 3/E sınıfı öğretmeni Eda Yan ile drama öğretmeni Özlem Nur Karapınar ve ekibinin hazırladığı temsili "Çanakkale Destanı" isimli gösteri öğrenciler tarafından sunuldu.

Bağımsızlık ve özgürlüğün hangi şartlar altında elde edildiği öğrenciler tarafından sunulan gösteriyle anlatıldı. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı gösterinin ardından sahneye Kıbrıs gazileri Deniz ve Görür davet edildi.

Okul Müdürü Ahmet Aşkar ile sahneye çıkan gaziler, böyle bir günde kendilerini unutmayan okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Aşkar da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir etkinlik hazırlayan sınıf öğretmeni Eda Yan ve öğrencilerini tebrik etti.

Programa katılan gaziler Edip Deniz ve Şaban Görür'e de teşekkür eden Aşkar, "Çanakkale geçmişte olduğu gibi günümüzde de asla ve asla geçilmeyecek. Allah bir daha o günleri göstermesin. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize sağlık diliyorum." dedi.