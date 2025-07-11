Çanakkale Emniyeti Hedeflerini Açıkladı

Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ekiplerin olay yerine ulaşma sürelerinin tespit edilebilir hale geldiğini belirterek, 6,5 dakika olan intikal süresini 5 dakikanın altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurt, Deniz Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın ilk 6 ayıyla 2025 yılının ilk 6 ayının verilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

Yaklaşık 10 aydır görev yaptığı Çanakkale'de ekibiyle çok sıkı bir kadro kurduklarını dile getiren Kurt, geçen yılın ilk 6 ayında 12 olan asayiş ekip sayısını 34'e, yunus ekip sayısı 2'den 6'ya çıkardıklarını, ilk kez 7 yaya devriyenin göreve başladığını, çarşı ve mahalle bekçisi sayısının da 12'den 14'e yükseltildiğini aktardı.

Ekip araçlarında GPS cihazının olmadığını, bu yıl 170 araçta kullanılmaya başladığını ifade eden Kurt, ekiplerin olay yerine ulaşma sürelerinin tespit edilebilir hale geldiğini, 6,5 dakika olan intikal süresini 5 dakikanın altına düşürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kurt, bu yıl asayiş anlamında 12 bin 409 ihbar geldiğini ve geçen yılın ilk 6 ayında 8 bin 16 olan asayiş olay sayısının, 6 bin 192'ye düştüğünü belirterek, il genelinde sürekli olarak yaptıkları uygulamaların sonucunda bu rakamlara ulaşabildiklerini aktardı.

Kentteki en önemli sorunlardan birinin dolandırıcılık olduğuna dikkati çeken Kurt, "Sosyal medyada dolandırıcılık tuzağına düşen insanlar var. Eğitimli ya da bu konuları bilmesi gereken insanların bile bu tuzağa düştüğünü görüyoruz." dedi.

Çanakkale'de yılın ilk 6 ayında yaşanan 770 narkotik olayda 802 şüphelinin yakalandığını, 87 zanlının tutuklandığını aktaran Kurt, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi faaliyetleri kapsamında 55 olayın meydana geldiğini, yakalanan 176 şahıstan 35'inin tutuklandığını belirtti.

Siber suçlarla ilgili gerçekleştirilen 249 operasyonda yakalanan 30 zanlıdan 8'nin tutuklandığını anlatan Kurt, göçmen kaçakçılığıyla ilgili 24 olayda yakalanan 45 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını kaydetti.