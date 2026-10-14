Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 29 özel yurtta gıda denetimi yaptı - Son Dakika
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 29 özel yurtta gıda denetimi yaptı

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 29 özel yurtta gıda denetimi yaptı
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Çanakkale'deki 29 özel yükseköğretim yurdunda eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depolama, soğuk zincir, son tüketim tarihi ve hijyen koşullarını inceledi; mutfak, depo ve servis alanlarında hijyenin önemine dikkat çekti.

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, özel yükseköğretim yurtlarına yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde bulunan 29 yurtta eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıdaların muhafaza ve depolama koşulları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, servis koşulları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen şartları kontrol edildi.

Ekipler yemek üretim süreçlerini de yerinde inceleyerek, yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 29 özel yurtta gıda denetimi yaptı - Son Dakika
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