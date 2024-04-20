Çanakkale Kara Savaşları\'nın 109. yılında binlerce ziyaretçi Gelibolu\'yu ziyaret ediyor

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Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki ev, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ziyaret ediliyor.

Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği geziler kapsamında ziyaretçiler, sağanağa rağmen ecdadın mezarları başında dua edip minnet duygularıyla anıtları gezerek atalarını yad ediyor.

Antalya'dan gelen Sinan Kurt, AA muhabirine, 2 çocuğuyla bölgeyi gezdiğini, evlatlarının ecdadını tanımasını istediğini söyledi.

Yağmurun bölgeyi ziyarete engel olmadığını dile getiren Kurt, "Yağmura rağmen otobüsten indik. Çocuklarımın dedelerinin savaştığı, kazandığı toprakları görmesini istedim. Allah'ın hikmeti yağmur var. Daha da güzel gezebilirdik ama buna da şükür." dedi.

Kırklareli'nden gelen 10 yaşındaki Yiğit Hakan Çelik de şehitleri anmak için bu toprakları ziyaret ettiklerini anlattı.

Gezerken tarihi de öğrendiklerini vurgulayan Çelik, "Yağmurda ıslandım ama şehitlerimize değer. Burada gezerken çok duygulandım. Bize daha iyi bir gelecek bırakmak için şehit oldular." ifadelerini kullandı.

Alan kılavuzu Erol Öken ise vatandaşların bölgeye bugün yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçmişini unutmak istemeyen, bölgeyi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız yağışlı havada bile ziyaretini sürdürüyor. Bugün tüm Anadolu'dan gelenler var." diye konuştu.