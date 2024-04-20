Tarihin en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Gelibolu Yarımadası, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da düzenlenecek törenler öncesi binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Tarihi yarımadada, göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki ev, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ziyaret ediliyor.
Öğrenci grupları ve belediyelerin düzenlediği geziler kapsamında ziyaretçiler, sağanağa rağmen ecdadın mezarları başında dua edip minnet duygularıyla anıtları gezerek atalarını yad ediyor.
Antalya'dan gelen Sinan Kurt, AA muhabirine, 2 çocuğuyla bölgeyi gezdiğini, evlatlarının ecdadını tanımasını istediğini söyledi.
Yağmurun bölgeyi ziyarete engel olmadığını dile getiren Kurt, "Yağmura rağmen otobüsten indik. Çocuklarımın dedelerinin savaştığı, kazandığı toprakları görmesini istedim. Allah'ın hikmeti yağmur var. Daha da güzel gezebilirdik ama buna da şükür." dedi.
Kırklareli'nden gelen 10 yaşındaki Yiğit Hakan Çelik de şehitleri anmak için bu toprakları ziyaret ettiklerini anlattı.
Gezerken tarihi de öğrendiklerini vurgulayan Çelik, "Yağmurda ıslandım ama şehitlerimize değer. Burada gezerken çok duygulandım. Bize daha iyi bir gelecek bırakmak için şehit oldular." ifadelerini kullandı.
Alan kılavuzu Erol Öken ise vatandaşların bölgeye bugün yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Geçmişini unutmak istemeyen, bölgeyi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız yağışlı havada bile ziyaretini sürdürüyor. Bugün tüm Anadolu'dan gelenler var." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılında binlerce ziyaretçi Gelibolu'yu ziyaret ediyor - Son Dakika
Sakarya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan bir protesto düzenledi. Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan grup, saldırıların insanlık değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde, içerisinde ziynet eşyaları ve para bulunan çanta, sahipsiz bir sokak köpeği tarafından alınarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, köpek çantayı alıp tarladan uzaklaştırdı. Çift, çantanın çalındığını düşünerek jandarmaya haber verdi. Ancak çanta, yakınlarda bulunarak sahibine teslim edildi.
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 14.13’te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, iptal edilen Kayseri Pınarbaşı seçimleri ile ilgili MHP'li milletvekillerinin CHP'ye yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Genç, milletin iradesiyle zıtlaşmaya ve hesaplaşmaya çalışanların hiçbir şart ve koşulda başarılı olmalarının mümkün olmadığını belirtti.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti'lilerin Atatürk ve Erdoğan'a hakaret içeren sözler söylediği iddialarına tepki gösterdi. Çelik, bu çirkin yaklaşımlara karşı tavrın ve duruşun nettir. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'nde DEM Parti yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından düzenlenen “İktidar Yolunda CHP Belediyeciliği Çalıştayı”nda “Hep beraber, başımızın üzerindeki yüzde 25’lik cam tavanı tuzla buz ettik. Artık nüfusun yüzde 65’ine, bu salonda bulunan 408 CHP’li belediye başkanı hizmet edecek" dedi.
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 4. Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlandı ve 70 kursiyere belgeleri törenle verildi. Kursiyerler, kursun faydalı olduğunu belirtirken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu bin 200 kişinin belge aldığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?