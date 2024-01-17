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Çanakkale Kaymakamı öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika
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Çanakkale Kaymakamı öğrencilerle kitap okudu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nun yıl sonu etkinliklerine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu. Abacı, öğrencilerin hazırladığı el işi çalışmalarını inceledi ve okullarda başlatılan bu etkinliklerin öğrencilerin daha aktif olmalarını sağladığını vurguladı. Ayrıca, Abacı öğrencilerle sohbet etme imkanı bulduğunu ve bu etkinliğin öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandıracağını belirtti.

Çanakkale Kaymakamı öğrencilerle kitap okudu
17.01.2024 - 12:37,
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Kaymakamı Bekir Abacı, yıl sonu etkinliklerine katıldığı okulda öğrencilerle kitap okudu.

Abacı, Gelibolu 26 Kasım İlkokulunun dönem sonu etkinlikleri kapsamında öğrencilerin hazırladığı el işi çalışmalarını inceledi.

Kitap okuma etkinliğine de katılan Abacı, yaptığı açıklamada, okullarda başlatılan bu etkinliklerin öğrencilerin daha aktif olmalarını sağladığını vurguladı.

Öğrencilerle sohbet etme imkanı da bulduğunu belirten Abacı, "Sonra kitaplarımızı okuduk. Bu etkinlik öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı da kazandıracaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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