Çanakkale-Malkara Otoyolu Yeniden Açıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle alternatif yollardan ulaşım sağlanan Çanakkale- Malkara Otoyolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Şenköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Dünden bu yana yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, müdahalesini sürdürüyor.

Otoyol yeniden trafiğe açıldı

Bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.

Bir süre alternatif güzergahtan sağlanan otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine yeniden izin verilmeye başlandı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullandı.