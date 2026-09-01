Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 670 lira ele geçirilen zanlı tutuklandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan F.O, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan otomobilde 20 paket sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, 2 gram sentetik uyuşturucu, 11 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 lira ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü 21 Eylül Polis Merkezi Amirliği Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce durdurulan bir otomobilde yapılan aramada satışa hazır halde 20 paket ve yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş tütün, alüminyum folyoya sarılı 2 gram sentetik uyuşturucu, 11 adet sentetik ecza hapı ve sigara kağıdına sarılı uyuşturucu ele geçirildi.
Ayrıca şüphelinin üzerinden çıkan ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 liraya el konuldu.
Gözaltına alınan sürücü F.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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