Çanakkale, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırmasında 5. Sırada

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Çanakkale, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen "Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ)-2024" araştırmasında 5'inci sırada yer aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu araştırma, Türkiye'de lisans düzeyindeki 40 bin öğrencinin deneyimlerinden yola çıkarak, üniversite şehirlerinin öğrenci memnuniyeti açısından değerlendirildiği en büyük çalışma olma özelliğini taşıyor.

Öğrencilerin yaşadıkları şehirlerden duyduğu memnuniyet, ulaşım olanakları, güvenlik, sosyal ve kültürel etkinlikler, esnafla ilişkiler ve halkın öğrencilere karşı tutumu gibi pek çok kriter üzerinden ölçüldü. Çanakkale, bu kriterlerde elde ettiği yüksek memnuniyet düzeyiyle A+ seviyesinde yer aldı.

Çanakkale'nin bu başarısı, yalnızca üniversite yönetimlerinin değil, aynı zamanda şehir halkının, yerel yönetimlerin ve tüm paydaşların öğrenci dostu bir şehir oluşturma konusundaki duyarlılığını ortaya koydu.