Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Kazdağları için sürdürülebilir orman yönetimi çalıştayları düzenledi.

Orman Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde Yenice ve Ayvacık Orman Yönetim Birimleri düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) Kriter ve Göstergeleri (KG) Değerlendirme Çalıştayları gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve daire başkanları ile FAO temsilcilerinin açılış konuşmalarının gerçekleştirildiği çalıştaylarda, SOY KG rapor taslakları değerlendirilerek Kazdağları'nın biyoçeşitliliğinin korunması ve orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.