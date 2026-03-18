Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı zaferin 111. yılında anıldı

18.03.2026 15:25
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı (Seyit Çabuk) memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anıldı.

Kendi adını taşıyan Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından askerlerin saygı atışıyla sürdü. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Seyit Onbaşı'nın mezarına karanfiller bırakarak dua etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılar, Seyit Onbaşı Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Burada Seyit Onbaşı'nın 4. kuşak torunu Muhammet Yıkar, dedesinin savaş hatıralarını ve o tarihi anları konuklara anlattı.

Anma programı kapsamında Kocaseyit Mahalle Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, "Koca Seyit, hem şehrimizin hem de Çanakkale zaferinin sembol isimlerinden biridir. Onun bu zaferde emeği çok büyük. Bize emanet edilen bu topraklara sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da bağımsızlığın bedelinin bu kahramanlar tarafından ödendiğini dile getirerek, "Bugün bu bayrak altında huzurla yaşıyorsak bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Koca Seyit ve tüm şehitlerimize borçluyuz." diye konuştu.

Törene katılan vatandaşlardan Havranlı Kadir Özyurt da ecdadın çektiği çilelerin unutulmaması gerektiğini anlatarak, "Onların haklarını ödeyemeyiz. Birliğimizi, dirliğimizi Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

Kabir ziyaretine gelen çocuklardan Alp Tekin de Seyit Onbaşı'nın sırtladığı mermiyle düşman gemilerini vurduğunu söyledi.

Kaynak: AA

