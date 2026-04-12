Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Muratpaşa'da

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin destansı mücadelesini yaşatmak amacıyla "Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi" açılacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılış töreni, 14 Nisan'da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) yanındaki etkinlik çadırında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan ve Çanakkale ruhunu yansıtan savaş malzemeleri sergilenecek.

Ziyaretçiler, açılacak müze ile tarihin en önemli mücadelelerinden birine, daha yakından tanıklık etme imkanı bulacak.

Çanakkale Zaferi'nin hafızalarda canlı tutulmasını ve tarihi bilinç oluşturulmasını hedefleyen müze, 13-25 Nisan'da ziyaret edilebilecek.