Çanakkale Gezici Müzesi Muratpaşa'da açıldı

14.04.2026 14:58  Güncelleme: 15:43
Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) yanında kurduğu etkinlik çadırında Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Muratpaşa Belediyesi ASSİM'in yanında kurulan etkinlik çadırında ziyarete açıldı.

Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Coşkunsu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

64 il, 245 ilçede ziyaret edildi

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, açılışta yaptığı konuşmada müzenin 16 yıl önce kurulduğunu ve bugüne kadar geniş kitlelere ulaştığını belirtti. Müzenin amacının, Çanakkale'yi ziyaret etme imkanı bulamayanlara tarihi yakından görme fırsatı sunmak olduğunu ifade eden Yürükaslan, Çanakkale ruhunu canlı tutmayı ve özellikle genç kuşaklara bu mücadelenin anlamını görsellerle aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Yürükaslan, "Bugüne kadar müzemiz 64 il ve 245 ilçede ziyaret edildi. Bu bir Türkiye ve dünya rekorudur. Bugün de Çanakkale, Muratpaşalıların ayağına kadar geldi" dedi.

"Çanakkale muhteşem bir direniş öyküsüdür"

Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise Çanakkale'nin milletin birlik ve direniş ruhunun en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Bu tür çalışmaların tarih bilincinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Uysal, "Çanakkale Savaşı, Edirne'den Hakkari'ye, Artvin'den Muğla'ya milletimizin birlik ve beraberliğini tesis ettiğimiz, Türkiye sınırları dışında kalan insanlarımızın da savaştığı muhteşem bir direniş öyküsüdür. Bütün şehit ve gazilerimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Çanakkale Türküsü" eşliğinde müze gezildi. Vali Hüsnü İlkokulu öğrencileri de açılışın ardından müzeyi ziyaret etti.

Ziyaretin sonunda katılımcılara, Çanakkale Savaşı'nın simgelerinden üzüm hoşafı ikram edildi.

Müze, 25 Nisan'a kadar açık

Ziyaretçilere tarih ile birebir temas kurma imkanı sunan müze, 13-25 Nisan 2026 tarihleri arasında ASSİM'de ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Müze, hafta içi 14.30-18.00 saatleri arasında, cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
