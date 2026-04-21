Çanakkale Spx Troya Maratonu Başlıyor

21.04.2026 16:37  Güncelleme: 17:37
Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek SPX Troya Maratonu, 25-26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Maraton hazırlıkları 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak, organizasyon 26 Nisan Pazar günü saat 14.00'e kadar sürecek. Etkinlik kapsamında 42K, 21K, 10K, 6K parkurları ile çocuk koşusu düzenlenecek. Yarışlar, Troya Ören Yeri otoparkı başlangıç noktası olacak şekilde; Tevfikiye Köy Yolu, Çıplak Köy Yolu, Çıplak Köy İçi Yolu, Tevfikiye Köy İçi Yolu, Tevfikiye–Kumkale yolu (stabilize toprak yol), Kumkale Yolu, Kumkale Köy İçi Yolu, Kumkale Şehitliği, Karanlık Liman asfalt yolu, Güzelyalı Köy İçi Yolu, Eski İzmir Caddesi, Kepez Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Aziziye Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Terzioğlu Caddesi, Kepez Sahil Caddesi, 20. Sokak, İhsan Şenkartal Caddesi, Sahil Yolu Caddesi, Sahil Sokak, 100. Yıl Caddesi, Plaj Caddesi, Ziveriye Sokak ve Piri Reis Caddesi güzergahını takip ederek Truva Atı önünde sona erecek.

Belirtilen güzergahlar, belirtilen tarih ve saatler arasında kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak. Maraton nedeniyle kentte yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, Atatürk Caddesi üzerindeki durakları kullanmamaları, güzergah üzerine araç park etmemeleri ve trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
