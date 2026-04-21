Çanakkale Spx Troya Maratonu Başlıyor

(ÇANAKKALE)- Çanakkale Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenecek SPX Troya Maratonu, 25-26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek.

Maraton hazırlıkları 25 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak, organizasyon 26 Nisan Pazar günü saat 14.00'e kadar sürecek. Etkinlik kapsamında 42K, 21K, 10K, 6K parkurları ile çocuk koşusu düzenlenecek. Yarışlar, Troya Ören Yeri otoparkı başlangıç noktası olacak şekilde; Tevfikiye Köy Yolu, Çıplak Köy Yolu, Çıplak Köy İçi Yolu, Tevfikiye Köy İçi Yolu, Tevfikiye–Kumkale yolu (stabilize toprak yol), Kumkale Yolu, Kumkale Köy İçi Yolu, Kumkale Şehitliği, Karanlık Liman asfalt yolu, Güzelyalı Köy İçi Yolu, Eski İzmir Caddesi, Kepez Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Aziziye Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahim Terzioğlu Caddesi, Kepez Sahil Caddesi, 20. Sokak, İhsan Şenkartal Caddesi, Sahil Yolu Caddesi, Sahil Sokak, 100. Yıl Caddesi, Plaj Caddesi, Ziveriye Sokak ve Piri Reis Caddesi güzergahını takip ederek Truva Atı önünde sona erecek.

Belirtilen güzergahlar, belirtilen tarih ve saatler arasında kademeli olarak araç trafiğine kapatılacak. Maraton nedeniyle kentte yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri, Atatürk Caddesi üzerindeki durakları kullanmamaları, güzergah üzerine araç park etmemeleri ve trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.