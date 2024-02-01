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Çanakkale Valisi Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çanakkale Valisi Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti. Vali Aktaş, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, yardım ve destek sağlanacağını belirtti. Evleri zarar gören aileye nakdi yardım yapılarak, konutun onarımı için çalışma başlatıldı. Ayrıca, aile fertlerine psikolojik ve sosyal destek hizmeti verilmeye başlandı.

01.02.2024 08:53
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Fevzipaşa Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören aileyi ziyaret etti.

Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şuayip Üner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Pulluk ve AFAD Müdür Vekili Abbas Aslan ile ziyaret ettiği aileye, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evde incelemelerde bulunan Vali Aktaş, valilik olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Aktaş tarafından verilen talimatla Çanakkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca evleri zarar gören aileye acil ve temel ihtiyaçlarını karşılaşmaları amacıyla nakdi yardım yapılarak, konutun onarımı için çalışma başlatıldı.

Aile fertlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikolojik destek, ailenin çocukları için de sosyal destek hizmeti verilmeye başlandı.

Kaynak: AA

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