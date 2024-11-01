Çanakkale ve Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Çanakkale ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda internet üzerinden dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet üzerinden bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çanakkale merkezi ve Ezine ilçesi ile Ankara'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklanırken bir kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.