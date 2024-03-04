Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. AFAD ve ilgili kurumlar saha taramalarına başlamıştır. Deprem çevre illerden de hissedilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir.

04.03.2024 22:45  Güncelleme: 22:46
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Yerlikaya'nın x hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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