Çanakkale Yenice'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Yerlikaya'nın x hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."