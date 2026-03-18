Çanakkale Zaferi'nin simgesi 'Nusret'e yoğun ilgi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan ve Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, 7-8 Mart 1915'te Karanlık Liman'a döktüğü sahile paralel 26 mayınla, 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin kazanılmasında önemli rol oynayan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde sergilenen Nusret Mayın Gemisi, Türkiye'nin dört bir tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. İlçede düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü etkinliklerinin de yapıldığı Nusret Mayın Gemisi'ni geçen yıl 680 bin, yılın ilk 2 ayında ise 60 bine yakın ziyaretçi gezdi.

'BUGÜN ÇOK MUTLU BİR GÜN'

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümünde kapsamında gemiyi gezmeye gelen öğrencilerden Şeymanur Yavuz, "Bugün çok mutlu bir gün. Atalarımıza, şehitlerimize böyle bir gün bıraktığı için teşekkür ederim" dedi.

Ziyaretçilerden İbrahim Halil Balıkçı da "Bugün Çanakkale Zaferimizin 111'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale, Türk tarihinde büyük bir dönüm noktası. Burada Nusret'in çok büyük katkısı olmuştur" diye konuştu.

Kutlamaya katılıp gemiyi ziyaret eden Erdal Turgut ise şunları söyledi:

"111 yıl önce Çanakkale Zaferi'ni yaşatan Nusret Mayın Gemisi'ni buraya taşıyan herkese teşekkür ederiz. Atalarımıza, şehitlerimize minnettarız. Hepsine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:27:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.