Canan Polater'in doktora tezine Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü verildi - Son Dakika
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Canan Polater'in doktora tezine Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü verildi

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Canan Polater\'in doktora tezine Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü verildi
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Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü, Dr. Canan Polater'in Hacettepe Üniversitesi'ndeki doktora tezine verildi. Seçici kurul ödülü oy çokluğuyla Polater'in çalışmasına verdi; ödül bu yıl kitap ve makale dallarında verilmedi.

(ANKARA) - Eğitimci, siyasetçi ve yazar Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından her yıl verilen "Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü", Dr. Canan Polater'in doktora tezine verildi.

Doktor Canan Polater'in Hacettepe Üniversitesi'nde hazırladığı "Disiplinlerarası İçeriklerle Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarının İlkokul Öğrencilerinin Matematik Başarılarına Etkisi" başlıklı doktora tezi, bu yıl "Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü"ne değer görüldü.

Prof. Dr. Ümüt Akagündüz, Prof. Dr. Berna Aslan, Prof. Dr. Ilgın Gökler, Prof. Dr. Firdevs Gümüşoğlu, Prof. Dr. Sedat Sever ve Prof. Ali Ekber Şahin'den oluşan seçici kurul, ödülü oy çokluğuyla Polater'in çalışmasına verdi. Ödül bu yıl kitap ve makale dallarında verilmedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden birincilikle mezun olan Polater, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Programı'nda ön lisans, İnönü Üniversitesi'nde sınıf eğitimi alanında yüksek lisans ve Hacettepe Üniversitesi'nde aynı alanda doktora eğitimi aldı.

Polater, akademik çalışmalarını Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak sürdürüyor.

Ortak yazarlarla birlikte "Matematik Eğitiminde Çocuklar İçin Felsefe", "Öğretmen Eğitimini Yeniden Düşünmek" ve "İlkokulda Yapay Zeka" kitaplarında çalışmaları bulunan Polater'e ödülü, ilerleyen günlerde düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: ANKA
Hacettepe ÜniversitesiEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Canan Polater'in doktora tezine Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü verildi - Son Dakika
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