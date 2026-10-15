Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında koruyucu ailelerle buluştu - Son Dakika
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Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında koruyucu ailelerle buluştu

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Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında bir araya geldi. Buluşmada koruyucu ailelerin çocukların sevgi ve güven içinde büyümesine katkısına dikkat çekildi, ailelere teşekkür edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, koruyucu ailelerle Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada, çocukların aile ortamında sevgi, şefkat ve güven içinde büyümesine katkı sağlayan koruyucu ailelerin üstlendiği sorumluluğa dikkati çekildi.

Çocukların sağlıklı gelişiminde aile sıcaklığının önemine vurgu yapılırken, gönüllerini ve yuvalarını çocuklara açan koruyucu ailelere teşekkür edildi.

Her çocuğun sevgi dolu bir aile ortamında büyümeyi hak ettiği anlayışıyla yürütülen koruyucu aile hizmetinin, çocukların geleceğe umutla bakmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

Sezer, bazı koruyucu aileler ile de konutta bir araya geldi, sohbet etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Canan Sezer, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfında koruyucu ailelerle buluştu - Son Dakika
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