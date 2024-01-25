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Canik Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinliklerine 824 Bin 459 Vatandaş Katıldı - Son Dakika
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Canik Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinliklerine 824 Bin 459 Vatandaş Katıldı

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen sinema, tiyatro, konferans, seminer ve özel konuk programlarına 5 yılda 824 bin 459 vatandaşın katıldığı bildirildi. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinliklerin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Canik Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinliklerine 824 Bin 459 Vatandaş Katıldı
25.01.2024 - 15:19,  Güncelleme: 15:20
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Canik Belediyesince gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerine 5 yılda 824 bin 459 vatandaşın katıldığı bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenen sinema, tiyatro, konferans, seminer ve özel konuk programlarına farklı şehirlerden ve çevre ilçelerden de katılım sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, etkinliklerin ilgiyle karşılanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sandıkçı, kültür ve sanat alanında gösterdikleri başarıyla Canik'i bir kültür ve sanat merkezi haline getirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Binlerce vatandaşımızı ağırladığımız etkinliklerle her yaş grubuna hitap ettik. Öğrencilerimiz için özel programlar düzenleyerek gençlerimizin kültür ve sanatla buluşmasını sağladık. Belediye olarak vatandaşlarımızın önerileri doğrultusunda ve planlamalarımızı dikkate alarak, kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz."

Alanında seçkin isimleri vatandaşla buluşturduklarının altını çizen Sandıkçı, 5 yılda 824 bin 459 kişiyi kültür ve sanat programlarında ağırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Canik Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinliklerine 824 Bin 459 Vatandaş Katıldı - Son Dakika
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