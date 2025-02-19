Canik Belediyesi'nde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nde Yapay Zeka Dönemi

Canik Belediyesi\'nde Yapay Zeka Dönemi

Canik Belediyesi, çağrı merkezinde yapay zeka kullanarak 7/24 hizmet ve iş gücünden tasarruf sağladı.

19.02.2025 13:19
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Samsun'da Canik Belediyesi, çağrı merkezinde yapay zeka kullanmaya başlayarak hem iş gücünden tasarruf etti hem de 7 gün 24 saat hizmet verme imkanına kavuştu.

Canik Belediyesi, vatandaşlardan gelen sorunların anında ilgili birimlere aktarılması ve kısa sürede çözüme ulaşması için çağrı merkezine yapay zekayı entegre etti.

Vatandaşların çağrılarını karşılayan yapay zeka uygulaması, talepleri belediyedeki ilgili birimlere yönlendirerek, sorunun çözümü için süreci başlatıyor.

Sorunun çözümünün ardından yapay zeka, talep sahibine kısa mesaj göndererek istek ve taleplerinin yerine getirildiğini bildiriyor.

Talep geldiğinde ve çözümlendiğinde kısa mesaj gönderiliyor

Canik Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Salih Emirhan Melemez, AA muhabirine, yapay zekayı kullanmaya başladıktan sonra vatandaşların taleplerini 7 gün 24 saat aksatmadan aldıklarını söyledi.

Vatandaşların çağrı merkezine ilettikleri talepleri yapay zekanın cevapladığını belirten Melemez, ardından sorun ve talebin ilgili birime yönlendirildiğini anlattı.

Ekiplerinin hemen talebin çözümü için çalışmaya başladığını vurgulayan Melemez, "Talebin alındığına dair hemen aynı kişiye kısa mesaj da yolluyor. Eğer çözüme ulaşamıyorsak vatandaşı arayıp bilgi alıyoruz, bilgi aktarımlarında bulunuyoruz ve çözümlüyoruz. Çözümlendikten sonra bununla alakalı vatandaşa tekrar bilgilendirme SMS'i gönderiyoruz. Bu sayede hem personel hem de zaman olarak vatandaşların taleplerine daha koordineli şekilde ulaşmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ile çağrı merkezinde hafta sonu ve geceleri personel bulundurma zorunluluğunun ortadan kalktığına dikkati çeken Melemez, "Çağrı merkezinde 7 gün 24 saat personel çalışması gerekebilir ama bu sayede yapay zekaya iletilen mesajlar direkt ilgili müdürlüğe gidiyor. Talep arada engel bulunmadan direkt vatandaştan aktarılmış oluyor ve çözüme kavuşturmuş oluyoruz." dedi.

Yapay zeka hizmetlerle ilgili raporlama da yapıyor

Melemez, yapay zeka sayesinde taleplerle ilgili mahalle mahalle, sokak sokak raporlama imkanı da yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka bir mahalleye, bir sokağa nasıl hizmet yapılmış, ne kadar sosyal yardım yapılmış, ne kadar temizlik yapılmış veya çöp toplanmış, ağaç budama, köpeklerin toplanması talebi var, mahalle bazında bize rapor sunabiliyor. Bu raporlarla nereye nasıl hizmet verdik, anlayabiliyoruz. Talebin belli bir süresi var. Bu süre geçtiğinde direkt birim amirlerine bildirimde bulunuluyor. Eğer iş yapılmadıysa idari yaptırımı oluyor. Bu sayede de işler hemen çözüme kavuşmuş oluyor. Yani yapay zeka tamamıyla işlerimizi kolaylaştırdı çünkü birimler arası koordinasyon da var. Bir iş hem fen işlerini hem de temizlik işlerini ilgilendiriyor olabilir. Bu sayede birimler arasında koordineli şekilde iş tamamlamış oluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik Belediyesi'nde Yapay Zeka Dönemi - Son Dakika

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