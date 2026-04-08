Canik Belediyesi'nden Gençlere Ücretsiz Kurs Desteği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik Belediyesi, POMEM ve diğer sınavlara hazırlanan gençlere ücretsiz kurs desteği sağlıyor.

Canik Belediyesi, polis meslek eğitim merkezleri (POMEM) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs desteği veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesinin sürdürdüğü ücretsiz akademiye hazırlık kursları, gençler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

POMEM ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi ve bekçilik sınavlarına hazırlanan gençlere uzman eğitmenler eşliğinde parkur, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme eğitimi veriliyor.

Türkiye'de farklı sınav merkezlerinde düzenlenen 33. dönem POMEM sınavlarına girecek adaylara yönelik, Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında parkur eğitiminin yanı sıra fizik ve kas gelişimine yönelik antrenman programları da gerçekleştirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençleri geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim programlarıyla buluşturduklarına işaret etti.

Sınavlara hazırlanan gençlere yönelik yeni destekleri ve ücretsiz eğitim programlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini aktaran Sandıkçı, "Akademiye hazırlık kurslarımız genç kardeşlerimizin yoğun katılımıyla sürüyor. Sınav dönemlerine göre 3 aylık periyotlar şeklinde sürdürdüğümüz kurslarımızda gençlerimizi parkur eğitimleri ile birlikte sınavlara yönelik teorik eğitimlerle de bir araya getiriyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gençlerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda her daim gençlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Canik, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:25:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.