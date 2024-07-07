Canik İlçesinde Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika
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Canik İlçesinde Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği

Samsun'un Canik ilçesinde uygulanan proje kapsamında çiftçilere 35 bin kilogram tohum ve 25 bin 500 kilogram gübre desteği sağlandığı bildirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tarımsal üretime katkı sunduklarını belirterek, çiftçilere yönelik yeni destek programlarının hayata geçirileceğini ve tarımsal üretimdeki potansiyeli artırarak çiftçilerin ürün verimliliğini yükseltmeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, gerçekleştirilen Toprak Analizi Projesi ile toprak yapısının korunduğu ve bilinçsiz gübrelemenin önüne geçildiği vurgulandı.

07.07.2024 16:17
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Samsun'un Canik ilçesinde uygulanan projeyle çiftçilere 35 bin kilogram tohum ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretime katkı sunduklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteğinde bulunduklarını aktaran Sandıkçı, "Çiftçilere yönelik yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Canik'in tarımsal üretimdeki potansiyelini artırarak çiftçilerin ürün verimliliği yüksek mahsuller yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, çiftçilerin yanında olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Toprak Analizi Projesi ile ilçenin toprak yapısını koruduk ve bilinçsiz gübrelemenin önüne geçtik. Sürdürülebilir tarım anlayışını merkezine alan projelerle çiftçilerimize destek olduk. Çiftçi kardeşlerimizin verimli şekilde tarımsal üretim gerçekleştirmelerini sağladık. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte, ilçemizdeki çiftçi kardeşlerimize 35 bin kilogram sertifikalı buğday tohumu ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunduk. Çiftçi kardeşlerimizi, ilçemiz toprak yapısına uygun yeni ürünler üretmelerini teşvik ettik. Tarıma yönelik yeni projelerimizle çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Canik İlçesinde Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği - Son Dakika

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