Canik İlçesinde Çiftçilere Tohum ve Gübre Desteği

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Samsun'un Canik ilçesinde uygulanan projeyle çiftçilere 35 bin kilogram tohum ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretime katkı sunduklarını belirtti.

Hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki çiftçilere sertifikalı buğday tohumu ve gübre desteğinde bulunduklarını aktaran Sandıkçı, "Çiftçilere yönelik yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Canik'in tarımsal üretimdeki potansiyelini artırarak çiftçilerin ürün verimliliği yüksek mahsuller yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sandıkçı, çiftçilerin yanında olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Toprak Analizi Projesi ile ilçenin toprak yapısını koruduk ve bilinçsiz gübrelemenin önüne geçtik. Sürdürülebilir tarım anlayışını merkezine alan projelerle çiftçilerimize destek olduk. Çiftçi kardeşlerimizin verimli şekilde tarımsal üretim gerçekleştirmelerini sağladık. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte, ilçemizdeki çiftçi kardeşlerimize 35 bin kilogram sertifikalı buğday tohumu ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunduk. Çiftçi kardeşlerimizi, ilçemiz toprak yapısına uygun yeni ürünler üretmelerini teşvik ettik. Tarıma yönelik yeni projelerimizle çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz."