Canik'te 15 Temmuz Müzesi Ziyareti - Son Dakika
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Canik'te 15 Temmuz Müzesi Ziyareti

Canik\'te 15 Temmuz Müzesi Ziyareti
15.07.2026 15:56
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Canik Belediyesi'ne bağlı Destanlar Müzesi, Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı tarafından ziyaret edildi. Sandıkçı, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlikle kazandığı demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Canik Belediyesi Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi ziyaret edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi Şehit Erol Olçok 1071'den 15 Temmuz'a Destanlar Müzesi, Kaymakam Şeref Aydın ve Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından gezildi.

Sandıkçı, müzede yer alan bölümler ve canlandırmalar hakkında bilgi verdi.

15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberlikle yazdığı bir demokrasi zaferi olduğunu vurgulayan Sandıkçı, "15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlığa dönüştüren, milletimizin sarsılmaz iradesi ve vatan sevgisidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz cesareti, feraseti ve sarsılmaz direnişiyle milli iradenin hiçbir güç tarafından esaret altına alınamayacağını dünyaya ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesi milletin hainleri bertaraf ettiği anlatan Sandıkçı, "15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak, gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun gereğidir. Çünkü güçlü devletler, tarihine, değerlerine ve milli hafızasına sahip çıkan nesilleriyle ayakta kalırlar. 15 Temmuz, milletimizin kutlu demokrasi zaferidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğrunda canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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