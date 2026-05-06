Canik'te 27 Akıl Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik'te 27 Akıl Oyunları Sınıfı Açıldı

Canik\'te 27 Akıl Oyunları Sınıfı Açıldı
06.05.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Canik'te öğrencilerin bilişsel gelişimini destekleyen 27 akıl ve zeka oyunu sınıfı hizmete sunuldu.

Samsun'un Canik ilçesinde okullarda oluşturulan 27 akıl ve zeka oyunu sınıfı öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Canik Belediyesince eğitime yönelik projeler kapsamında, öğrencilerin bilişsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen akıl ve zeka oyunu sınıfları okullarda kullanıma açıldı.

Tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla donatılan sınıflarda öğrenciler, eğlenerek öğrenirken oyun tarihi, geri dönüştürülebilir materyallerle oyun yapımı ile görsel hafıza ve el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere katılıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, 27 Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'nı çocukların ve gençlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sandıkçı, akıl ve zeka oyunu sınıflarıyla öğrencilerin bilişsel gelişim süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Canik'imizde eğitime dair projelerimizi ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'yla öğrencilerimizin bilişsel gelişim sürecine katkı sunuyoruz. Dünyaca bilinen tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla bir araya getirdiğimiz öğrencilerimizin anlama, problem çözme, mantık yürütme gibi bilişsel becerilerini geliştirmelerine destek sunuyoruz. 27 Canik Akıl ve Zeka Oyunu Sınıfı'mızda öğrencilerimiz eğlenirken öğreniyor, eğitimlere ve etkinliklere ilgiyle katılmayı sürdürüyor. Eğitime ve eğitim hayatına dair örnek projelerimizle öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canik'te 27 Akıl Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:32:23. #7.13#
SON DAKİKA: Canik'te 27 Akıl Oyunları Sınıfı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.