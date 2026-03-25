Canik\'te Sıfır Atık Uygulaması

25.03.2026 16:43
Canik Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları toplayarak vatandaşlara puan ve nakit desteği sunuyor.

Samsun'un Canik ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen sıfır atık uygulamalarıyla geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanırken, vatandaşlara da puan ve nakdi destek sunuluyor.

Canik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Canik Sıfır Atık Marketi" ile "Canik Mobil Sıfır Atık Aracı" aracılığıyla vatandaşların evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıklar toplanıyor.

Vatandaşlar arasında "para geçmeyen market" olarak da adlandırılan Canik Sıfır Atık Marketi'ne atık getirenlere, puan sistemi üzerinden çeşitli ürünlerden yararlanma imkanı sağlanıyor. Canik Mobil Sıfır Atık Aracı ile de sokak sokak atık toplandığı, araca atık teslim eden vatandaşlara "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden nakit iade veya market alışveriş puanı verildiği belirtildi.

Uygulama kapsamında ayrıca Canik Sıfır Atık Marketi'ne veya mobil araca 10 kilogram geri dönüştürülebilir atık getiren vatandaşlara temel gıda ve temizlik paketi hediye ediliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atığa yönelik projeleri yaygınlaştırmayı sürdürdüklerini belirterek, "Ortak evimiz dünyayı gelecek nesillere daha yaşanılabilir olarak miras bırakma hedefiyle uygulamaya aldığımız sıfır atık projelerimizle, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketimiz ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla hemşehrilerimizin evlerinde biriktirdiği atıkların yeniden kazanımını sağlıyoruz. Kazanımını sağladığımız atıklar doğrultusunda hemşehrilerimize istekleri üzerine nakit iade gerçekleştiriyor veya Canik Sıfır Atık Marketi alışveriş puanı tanımlıyoruz. Canik Sıfır Atık Marketimize ve Canik Mobil Sıfır Atık Aracımıza 10 kilogram geri dönüştürülebilir atık getiren hemşehrilerimize temel gıda ve temizlik paketi hediye ediyoruz. Sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyor, aile bütçesine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

