(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 14 Temmuz'da tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne konulan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne nakledildi.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 14 Temmuz'da Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne konuldu.
Alınan bilgiye göre, Güner ve aynı operasyon kapsamında tutuklanan meclis üyesi Emre Doğan, dün Sincan Cezaevi'nden Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne nakledildi.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediye Başkanı Güner, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne Nakledildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?