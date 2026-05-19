Başkan Güner: Cumhuriyete en çok gençler sahip çıkıyor

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı programda, "Cumhuriyete de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de onun kazanımlarına, kazandırdıklarına da en çok gençler sahip çıktı. Öğrenciler üniversite kampüslerinde, genç gazeteciler gerçekleri yazarak, genç siyasetçiler bu ülkeye demokrasiyi getirmek için sahip çıkıyor" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kızılay'daki Zafer Anıtı'nda kutlamalara katıldı. Törene, Güner'in yanı sıra CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır, CHP Çankaya ilçe Sekreteri Doğukan Fırat Kaya, Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Şükrü Balun, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan Yardımcısı Bedii Safa Yenice ile vatandaşlar da katıldı.

Törende Zafer Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Güner, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın tarihi önemine dikkati çekerek Samsun'da başlayan tarihi yolculuğun Ankara'da tecelli ettiğini söyledi. Güner, şunları kaydetti:

"Yıllar süren savaşlara, Trablusgarp'tan Balkanlar'a, I. Dünya Savaşı'na ve savaşın getirdiği onca acıya, yokluğa, yoksulluğa, hastalıklara rağmen küllerinden yeniden doğmayı bilmiş bir milletin ayağa kalktığı gündür 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'a atılan bu adım, devamında Erzurum'da, Sivas'ta ve nihayetinde Ankara'da milletin kaderini yine milletin kararının tecelli ettireceği, şekillendireceği bir yolculuğu başlatmıştır."

"DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kurtuluş Savaşı'nın Meclis eliyle yürütülmesinin dünya tarihindeki yerine değinen Güner, elde edilen mirasın gençliğe emanet edildiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe yönelik hedeflerini ve gençlerin bu sorumluluğu nasıl göğüslediğini dile getiren Güner, toplumun farklı kesimlerindeki gençlerin mücadelesini selamladı. Güner, şöyle konuştu:

"Evet sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları... 'Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz' diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyete de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de onun kazanımlarına, kazandırdıklarına da en çok gençler sahip çıktı. Bugün de yine bu mirasa gençler sahip çıkıyor. Öğrenciler üniversitelerinde, kampüslerinde sahip çıkıyor. Genç gazeteciler gerçekleri yazarak sahip çıkıyor. Genç siyasetçiler bu ülkeye demokrasiyi getirmek için sahip çıkıyor. Genç belediye başkanları, arkadaşlarımızla bugün aramızda olmayanlar bu bedeli ödeyerek yine bu cumhuriyete, bu demokrasiye, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz."

"HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZ OLMAYA HAKKIMIZ YOK"

Mevcut şartlar ne olursa olsun, geçmişteki zor günlerin gerisinde kalındığını ve umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğini ifade eden Güner, "Koşullar ne olursa olsun biliyoruz ki yüz yıl önce Cumhuriyet'in ilanına giden, bağımsızlığımızı kazandığımız Kurtuluş Savaşı'ndaki zor koşullar altında değiliz, olamayız. Onun için bazen yorulsak da hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkımız yok. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun eserlerine hep birlikte sahip çıkacağız. Bayramlarımızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız" dedi.