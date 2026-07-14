(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 31 kişi, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyet işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 31 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Hüseyin Can Güner dahil 31 kişinin tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkine karar verdi.
Son Dakika › Güncel › Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Hakkında Tutuklama Talebi - Son Dakika
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