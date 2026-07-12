Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Vicdanım Rahat, Alnım Ak, Başım Dik" - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Vicdanım Rahat, Alnım Ak, Başım Dik"

12.07.2026 11:40  Güncelleme: 12:46
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Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada vicdanının rahat olduğunu ve halka mahcup olacak hiçbir şey yapmadığını belirtti.

(ANKARA) - Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Sevgili Komşularım, hepinize mutlu pazarlar diliyorum. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Çankaya'ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, sosyal medya hesabından mesayı paylaşıldı. Güner, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Komşularım, hepinize mutlu pazarlar diliyorum. İçinden geçtiğimiz bu süreçte bilmenizi istediğim tek bir şey var: Ben, sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Çankaya'ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı. Gönderdiğiniz mesajları, duaları ve iyi dilekleri okudum. Desteğiniz bana güç veriyor. İyi ki varsınız. En kısa zamanda Çankaya'nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgi ve dayanışmayla."

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner: 'Vicdanım Rahat, Alnım Ak, Başım Dik' - Son Dakika

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