Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Bize Güvenen Hiç Kimseye Karşı Mahcup Olacak En Ufak Bir Davranışımız Olmadı" - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Bize Güvenen Hiç Kimseye Karşı Mahcup Olacak En Ufak Bir Davranışımız Olmadı"

11.07.2026 08:47  Güncelleme: 10:34
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediyeye yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana kurumu en iyi şekilde yönettiklerini ve mahcup olacak bir davranışlarının olmadığını belirtti. Ankara'ya dönmek üzere yolda olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, belediyeye yönelik operasyonun ardından yaptığı açıklamada, Ankara'ya dönmek üzere yolda olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Güner, belediye binasında ve bazı bürokratların evlerinde gerçekleştirilen aramalar nedeniyle operasyondan haberdar olduklarını belirtti.

Operasyon öncesinde planlanan programı kapsamında Ankara dışında bulunduğunu ifade eden Güner, "Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara'da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana belediyeyi şeffaf ve doğru şekilde yönettiklerini söyleyen Güner, "Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Güner, soruşturmanın kapsamı ve gerekçesinin netleşmesinin ardından kamuoyuna ayrıntılı açıklama yapılacağını belirterek, "Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Hüseyin Can Güner, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediye Başkanı Güner: 'Bize Güvenen Hiç Kimseye Karşı Mahcup Olacak En Ufak Bir Davranışımız Olmadı' - Son Dakika

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