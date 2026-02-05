(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliyesine ilişkin, "Adana gibi başkan Zeydan Başkanımız, Silivri zindanlarına dimdik girdi, dimdik çıktı" dedi.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Adana gibi başkan Zeydan Başkanımız, Silivri zindanlarına dimdik girdi, dimdik çıktı. Alnının akıyla da beraat edeceğine inancımız tamdır; en kısa sürede hizmet etmekten onur duyduğu Adana'ya hizmet etmeye devam edecektir. Zeydan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tutsak edilen yol arkadaşlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Zeydan Karalar Hakkında Tahliye Kararı... Çankaya Belediye Başkanı Güner: Silivri Zindanlarına Dimdik Girdi, Dimdik Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?