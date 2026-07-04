Çankaya Belediye Başkanı\'nın özel kalem müdürü için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "fuhşa teşvik" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal, dün evinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifade veren Köksal, TCK 190 kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.