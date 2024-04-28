Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni İsmet İnönü Parkı'nda düzenledi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni İsmet İnönü Parkı'nda düzenledi

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen Çocuk Şenliği'ne katıldı. Şenlikte çocuklar animasyon gösterisi, bubble show, jonglör ve illüzyon gibi etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

28.04.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan programının son etkinliğini İsmet İnönü Parkı'nda yaptı. Bu kapsamda düzenlenen Çocuk Şenliği'ne Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Başkan Güner, Çankaya Belediyesi Çocuk Atölyeleri'nin 23 Nisan dolayısıyla düzenlediği Çocuk Şenliği'ne sürpriz bir ziyaret yaptı. Çocuklar ve aileleri ile fotoğraf çektiren Güner'e yalnızca çocuklar değil, şenlik için alanını dolduran her yaştan vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Şenlikte animasyon gösterisi, bubble show, jonglör ve illüzyon ile eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, etkinlik boyunca tahta bacak, maskot karakterler ve palyaço ile fotoğraf çektirdi. Renkli anlara sahne olan şenlikte minikler yüz boyama standında birbirinden eğlenceli karakterlere dönüştü. İkram alanında bulunan patlamış mısır ve pamuk şekerle keyiflerine keyif katan çocuklar, şişme kaydırak ve tırmanma parkurunda doyasıya oynayarak etkinliğin tadını çıkardı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni İsmet İnönü Parkı'nda düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni İsmet İnönü Parkı'nda düzenledi - Son Dakika
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