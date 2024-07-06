Çankaya Belediyesi Amatör Spor Kulüpleriyle Toplantı Düzenledi

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, amatör spor kulüplerini güçlendirmek ve mevcut sorunları istişare edebilmek için amatör spor kulüpleri temsilcileriyle toplantı düzenledi.

Çankaya Belediyesi, "Sporda güçlü Çankaya" ilkesiyle amatör spor kulüplerine destek vermeye devam ediyor. Amatör spor kulüplerini güçlendirmek, mevcut sorunları değerlendirmek ve talep oluşturmak için bir toplantı düzenleyen Çankaya Belediyesi, bu kapsamda 81 amatör spor kulübü temsilcisiyle bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Gürbüz Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları İrfan Alkan ve Aydın Özsoy, Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Abidin Işıldak ve Ertuğrul Cem Cihan ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu katıldı.

İlçe sınırlarında faaliyet gösteren futboldan, dağcılık ve kayağa, bilardodan yüzmeye birçok farklı amatör spor kulübünün sorun ve taleplerinin aktarıldığı toplantıda, sorunların yanı sıra çözüm önerileri de ele alındı. Amatör spor kulüplerini yaşatmak ve güçlendirmek için verilecek desteklerin konuşulduğu toplantıda, yapılması planlanan spor tesisleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.