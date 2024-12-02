Çankaya Belediyesi, Çerkes Derneği Tahliye İddalarını Yalanladı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Çerkes Derneği Tahliye İddalarını Yalanladı

Çankaya Belediyesi, Çerkes Derneği Tahliye İddalarını Yalanladı

Çankaya Belediyesi, Ankara Çerkes Derneği'nin sosyal tesislerinin polis zoruyla tahliye edileceği iddialarını reddetti. Açıklamada, derneğin süresi dolan tesisle ilgili hukuki süreçlerin yürütüldüğü vurgulandı.

02.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nden, Ankara Çerkes Derneği'nin 2015'ten beri kullandığı Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri'ne polis zoruyla tahliye işlemi başlattığına ilişkin iddialar hakkında yapılan açıklamada, "İdaremizin, hukuki olmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir binayı herhangi bir derneğe tahsis etmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu alanın başka bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edileceği iddiası da tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradan ibarettir" ifadelerine yer verdi.

Çankaya Belediyesi'nin Ankara Çerkes Derneği'nin 2015'ten beri kullandığı Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisleri'ne polis zoruyla tahliye işlemi başlattığı iddia edildi. Çankaya Belediyesi söz konusu iddialar hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada şunları kaydetti:

"Bahse konu alan 2013 yılında Belediye tarafından yapım karşılığı kullanım ihalesi ile on yıl süreliğine Çerkes Derneği'ne ihale edilmiş; bu süre zarfında yapının üst katı dernek yönetimince bir işletmeye kiraya verilmiş, alt katı ise dernek faaliyetlerine ayrılmış olup mevcut durumda binanın büyük bölümü dernek faaliyetiyle uzaktan yakından ilgisi olmayacak şekilde özel bir işletme tarafından ticari amaçla kullanılmaktadır. Kasım 2023 itibari ile ihale süresi sona ermiş, bu sürenin bitiminde yasal zorunluluk gereği yeni bir hukuki işlem tesis etmek gerekmiş ve yerel seçimlerin ardından dernek yönetimi ile iyi niyetli görüşmeler bugüne dek sürdürülmüştür.

Ancak; dernek yönetiminin söz konusu binanın kendilerine ücretsiz olarak tahsisi talepleri dışında tüm önerilere karşı çıkması ve hukuken bu ihtimalin mümkün olmaması sebebiyle süreçte ilerleme sağlanamamıştır. Belediye Başkanımızın da bizzat katılarak çözüm aranan son toplantı da dernek yönetiminin Belediye Başkanı ve bürokratları tehdit noktasına varan konuşmaları sebebiyle dağılmış ve herhangi bir ilerleme kaydedilemeyeceği, konunun da dernek faaliyeti değil, dernek içerisinde bir grubun ticari faaliyet yürütme çabası olduğu kesin olarak anlaşılmıştır. Bu tarihten itibaren, zorunlu olarak yürütülmesi gereken işlemler Kaymakamlık tarafından yürütülmektedir.

İdaremizin, hukuki olmayan herhangi bir yöntemle herhangi bir binayı herhangi bir derneğe tahsis etmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu

alanın başka bir sivil toplum kuruluşuna tahsis edileceği iddiası da tamamen asılsız ve çirkin bir iftiradan ibarettir.

İdaremizin herhangi bir toplum kesimine karşı özel ve negatif bir tutumu asla söz konusu olmayıp bu çerçevede tüm iş ve işlemlerin yasaların çizdiği sınır çerçevesinde yürütüldüğünü ve şeffaf şekilde gerçekleştirileceğini; ayrıca iddia edildiğinin aksine söz konusu alanın herhangi bir başka dernek ya da sivil toplum kuruluşuna tahsisinin de planlanmadığını, kamuya ve Çankaya halkına ait bu alanın Yaşamkent halkının müşterek ihtiyaçları doğrultusunda herkese hizmet edecek şekilde kullanılacağını, yasal olarak da başka bir seçeneğin mümkün olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Çerkes Derneği Tahliye İddalarını Yalanladı - Son Dakika

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