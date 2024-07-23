Çankaya Belediyesi, çocukları karar alma sürecine dahil ediyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, çocukları karar alma sürecine dahil ediyor

Çankaya Belediyesi, çocukları karar alma sürecine dahil ediyor

Çankaya Belediyesi, 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) kapsamında gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocukları, parkın yenilenmesi için karar alma sürecine dahil ediyor.

23.07.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) çalışmaları kapsamında gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocukları, katılım ve karar alma sürecine dahil etti. Kreşlerindeki parkın yenilenmesi için tasarımlarını sunan çocuklar, hayallerindeki oyun alanına kendileri karar verecek.

"Eşitlikçi yerel yönetim" ilkesiyle proje üreten Çankaya Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Eşitlik ve Farkındalık Bürosu ile 2024-2028 Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim, sağlık, istihdam, yönetim mekanizmalarına katılım, kadına yönelik şiddet ve kentsel hizmetler başlıklarını içeren YEEP'in "katılım" başlığı kapsamında belediye, bu kez çocukları karar alma sürecine dahil ederek kendi yaşam alanlarında söz sahibi olmasını sağladı. Çankaya Belediyesi gündüz bakımevlerinde eğitim alan 5 ve 6 yaş grubundaki çocuklar, kreşlerindeki parkın yenilenmesi için tasarımlar hazırladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün destek verdiği projede mühendisler, çocuklarla tasarımları üzerine sohbet ederek not aldı. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği kurallar doğrultusunda isteklerine en yakın parkı çocuklarla buluşturmak için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi, talepler doğrultusunda geliştirdikleri park projesini TSE'ye sunacak. Onaylanan proje ise kısa bir süre içinde hayata geçirilerek çocuklarla buluşacak.

Kaynak: ANKA

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