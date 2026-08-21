Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi öğrencilerinden önemli YKS başarısı - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi öğrencilerinden önemli YKS başarısı

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi öğrencilerinden önemli YKS başarısı
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Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde bu yıl yaklaşık 165 12. sınıf öğrencisine ücretsiz eğitim desteği sunuldu. Öğrenciler, verilen desteklerle Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde eğitim görme hakkı kazanırken, bir öğrenci de Türkiye genelinde ilk bin 100'e girerek önemli bir başarı elde etti.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde bu yıl yaklaşık 165 12. sınıf öğrencisine ücretsiz eğitim desteği sunuldu. Öğrenciler, verilen desteklerle Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde eğitim görme hakkı kazanırken, bir öğrenci de Türkiye genelinde ilk bin 100'e girerek önemli bir başarı elde etti.

Çankaya Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Çankaya Destek Eğitim Merkezleri ile öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı sonuçlar elde etmesine katkı sundu. Hayallerine Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinde hazırlanan öğrenciler, emeklerinin karşılığını YKS sonuçlarıyla aldı. Öğrenciler, Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşirken, bir öğrenci Türkiye genelinde ilk bin 100'e girerek önemli bir başarı elde etti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat bölümünü tercih eden öğrenci, akademik yolculuğunu da Çankaya'da sürdürecek.

BAŞARI LİSTESİNDE SEÇKİN ÜNİVERSİTELER YER ALDI

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Çankaya Destek Eğitim Merkezi öğrencileri, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde eğitim görme hakkı kazandı. Öğrenciler; ODTÜ İktisat, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Ankara Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı, İnönü Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) gibi önemli bölümlere yerleşti.

YIL BOYUNCA KAPSAMLI EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

Destek Eğitim Merkezi kapsamında Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi, Cebeci Çankaya Evi ve Yıldız Çankaya Evi'nde öğrencilere yıl boyunca YKS hazırlık desteği verildi. Sınavlara yönelik eğitim programında öğrencilerin yalnızca ders başarısının artırılması çalışmaları yapılmadı; sınava hazırlık sürecinin tamamını kapsayan destekler de sunuldu. Öğrencilere ek dersler, seviye belirleme ve tarama sınavları, bireysel ve grup etütleri ile ödev desteğinin yanı sıra; rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri verildi. Üniversite tercih döneminde ise öğrencilere tercih danışmanlığı imkanı sağlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi öğrencilerinden önemli YKS başarısı - Son Dakika

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