Çankaya Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Öğrencilere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Öğrencilere Etkinlik Düzenledi

03.06.2025 11:20
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Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Timur Ortaokulu öğrencilerine çevre bilinci ve geri dönüşüm konularında farkındalık kazandırdı. Öğrenciler, çevre uzmanları eşliğinde geri dönüşüm merkezini ziyaret ederek, sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi aldılar.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularına dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle etkinlik düzenledi. Etkinlikte Timur Ortaokulu öğrencileri, çevre dostu uygulamaları yerinde görerek, çevre uzmanları eşliğinde teknik gezilere katıldı.

Çankaya Belediyesi, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın 1972 yılında aldığı kararla her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Timur Ortaokulundan 73 öğrenci, belediyenin Birlik Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret etti.

Çocuklar, ellerinde "Geleceği düşün, kurtuluş geri dönüşüm", "Save earth (Dünyayı koru)", "Reduce, reuse, recycle (Azalt, yeniden kullan, dönüştür)" ve "Çevreyi temiz tut, mutlu ol" yazılı pankartlarla farkındalık mesajı verdi. Merkezde, geri dönüşebilen atıkların nasıl toplandığı ve işlendiği hakkında çevre uzmanlarından teknik bilgiler alan öğrenciler, yanlarında getirdikleri plastik, kağıt ve elektronik atıklarını ilgili kumbaralara atarak geri dönüşüme katkıda bulundu.

Belediye ile işbirliği içinde çalışan bitkisel atık yağları toplayan KOLZA Biyodizel, ambalaj atıklarını toplayan ÇEVNAK Ltd. Şti, elektronik atıkları toplayan TEKNO Geri Dönüşüm Ltd. Şti. yetkilileri öğrencilere atıkların doğaya etkisi ve geri dönüşüm süreçleri hakkında sunumlar yaptı. Geri dönüşüm bilincini amaçlayan etkinliğe Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dinara İzanova da katıldı.

Atık ayırma tesisini ziyaret ettiler

Atık Getirme Merkezinin ardından öğrenciler, ÇEVNAK Geri Dönüşüm Ltd. Şti'ne ait Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma Tesisi'ni ziyaret etti. Burada ambalaj atıklarının nasıl ayrıştırıldığını ve yeniden değerlendirildiğini yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yetkililere sorular sorarak merak ettikleri konuları öğrenme imkanı buldu.

Sürdürülebilir tarım uygulamaları keşfedildi

Gezinin son durağı ise sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla dikkat çeken Ayone Çiftliği oldu. Doğal tarım yöntemlerinin tanıtıldığı gezide, karbon salınımı olmayan üretim sistemleri ile nasıl yemek hazırlandığını öğrenen öğrenciler ayrıca çiftlik ortamını da keşfetti.

Çocuklara doğa dostu hediyeler verildi

Etkinlik sonunda ise bu tür teknik gezilerin çocuklarda çevre bilincinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları İrfan Alkan, Aydın Özsoy, Anıl Çetin ve Mesut Akıncı öğrencilere çevreye duyarlılığını artırmayı amaçlayan bez çantalar, cam mataralar ve tohumlu kalemler hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Öğrencilere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika

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