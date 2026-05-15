Çankaya Belediyesi ve Çin'den çevre iş birliği

15.05.2026 09:59  Güncelleme: 11:01
(ANKARA)- Çankaya Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği arasında iklim değişikliği ve geri dönüşüm alanında önemli bir iş birliği adımı atıldı. Büyükelçilik heyeti, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, proje ekibiyle toplantı gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve geri dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir uluslararası iş birliğine imza attı. Büyükelçilik heyeti, Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, proje ekibiyle çevre odaklı ortak çalışmalar üzerine kapsamlı görüşme yaptı. Toplantıya, Büyükelçilik adına İdari İşler Şefi Birinci Katip Fang Yuan, Ataşeler Binghan Li ve Wu Yuxuan katıldı. Görüşmede, sürdürülebilir dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve çevre dostu projelerin uluslararası iş birlikleriyle desteklenmesi konuları ele alındı.

GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN HİBE VE TEKNİK DESTEK

Çankaya Belediyesi tarafından Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapımına başlanan 3. Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi için önemli destek başlıkları gündeme geldi. Toplantıda, merkezde kullanılacak 14 farklı geri dönüştürülebilir atık türüne yönelik konteyner desteği ile güneş enerjisi sistemleri gibi ayni katkılar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca ilçe genelinde kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir atıkların toplanabileceği konteynerler ve mobil atık getirme merkezleri konusunda da hibe desteği sağlanabileceği belirtildi.

UZUN VADELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantıda, iş birliği projelerinin sürdürülebilir ve görünür olması amacıyla desteklerin ihtiyaç analizine dayalı ve uzun vadeli planlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Büyükelçilik heyeti ayrıca, belediye çalışanlarının uluslararası deneyim kazanmasına katkı sunabileceklerini ve Çankaya Belediyesi'nin iklim ve çevre temalı etkinliklerine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Çankaya Belediyesi yetkilileri, Çin Halk Cumhuriyeti ile geliştirilen bu dayanışmanın belediyenin iklim değişikliğiyle mücadele ve geri dönüşüm çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Yerel yönetimler ile uluslararası kuruluşların iş birliği modelinin, küresel çapta örnek bir dayanışma ağı oluşturulmasına da katkı sunacağının altı çizildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:11:37. #.0.5#
