Çankaya Belediyesi'nden İmar Planına Aykırı Yapılara Müdahale

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, Eser Sitesi alanında yer alan akaryakıt istasyonuna ait imar planına aykırı yapıları, Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yıkım programı doğrultusunda kaldırdı.

Çankaya Belediyesi, planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda kent düzenini ve yaşam kalitesini korumak için imar planlarına aykırı yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Çevresel ve kentsel değerlerin korunması amacıyla tüm birimler koordinasyon içinde çalışıyor. Bu kapsamda Yukarı Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, Eser Sitesi alanında yer alan ve 2612 Ada 30 Parsel üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna ait imar planına aykırı yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yıkım programı doğrultusunda kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu yapı ve eklentilerin mevcut imar planlarına uygun olmadığı tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.

Çalışmalar devam edecek

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan ve günübirlik ziyaret eden tüm vatandaşların ihtiyaçlarını daha sağlıklı, modern ve planlı bir kent ortamında karşılayabilmesi için çalışıyor. Bu doğrultuda, imar planlarına aykırı şekilde inşa edilen kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve kent estetiğini, çevre düzenini ve kamu yararını gözeten uygulamalara öncelik verileceğine dikkat çekildi. Çankaya Belediyesi'nin planlı kentleşme ilkeleri doğrultusunda, ilçenin bugünü ve geleceği için imar mevzuatına aykırı tüm unsurlara karşı gerekli çalışmaları sürdüreceği bildirildi.