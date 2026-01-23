Çankaya Belediyesi'nden İmar Planına Aykırı Yapılara Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankaya Belediyesi'nden İmar Planına Aykırı Yapılara Müdahale

23.01.2026 10:44  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya Belediyesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna ait imar planına aykırı yapıları kaldırarak, kent düzenini koruma çalışmalarına devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yıkım işlemi ile kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği vurgulandı.

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Yukarı Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, Eser Sitesi alanında yer alan akaryakıt istasyonuna ait imar planına aykırı yapıları, Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yıkım programı doğrultusunda kaldırdı.

Çankaya Belediyesi, planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda kent düzenini ve yaşam kalitesini korumak için imar planlarına aykırı yapılaşmayla mücadelesini sürdürüyor. Çevresel ve kentsel değerlerin korunması amacıyla tüm birimler koordinasyon içinde çalışıyor. Bu kapsamda Yukarı Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde, Eser Sitesi alanında yer alan ve 2612 Ada 30 Parsel üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna ait imar planına aykırı yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen yıkım programı doğrultusunda kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu yapı ve eklentilerin mevcut imar planlarına uygun olmadığı tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.

Çalışmalar devam edecek

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşayan ve günübirlik ziyaret eden tüm vatandaşların ihtiyaçlarını daha sağlıklı, modern ve planlı bir kent ortamında karşılayabilmesi için çalışıyor. Bu doğrultuda, imar planlarına aykırı şekilde inşa edilen kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceği ve kent estetiğini, çevre düzenini ve kamu yararını gözeten uygulamalara öncelik verileceğine dikkat çekildi. Çankaya Belediyesi'nin planlı kentleşme ilkeleri doğrultusunda, ilçenin bugünü ve geleceği için imar mevzuatına aykırı tüm unsurlara karşı gerekli çalışmaları sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Bahçelievler Mahallesi, Çankaya Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi'nden İmar Planına Aykırı Yapılara Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:59:14. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi'nden İmar Planına Aykırı Yapılara Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.