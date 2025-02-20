Çankaya Belediyesi Karla Mücadelede Seferber Oldu

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yoğun mesai yaptı. Çalışmalarını konumu yüksek mahallelerde sürdüren ekipler, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle seferber oldu.

Çankaya Belediyesi, ilçenin 123 mahallesinde birden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra merdivenli yollar ve kaldırımlarda küreme çalışması yapıyor. Ekipler, vatandaşlardan İletişim Merkezi'ne ve sosyal medyadan gelen ihbarlara da hızla müdahale ediyor.

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde açıklama yapan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şu ifadelere yer verdi:

"Başkentimizde etkili olan kar yağışına karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin yanı sıra 35 kar küreme aracı, 8 iş makinesi, 57 personel ile yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ara sokaklarda devam eden kar küreme çalışmalarımızın yanı sıra gece boyunca beklenen kuvvetli buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarımıza da devam edeceğiz. 444 06 01 numaralı telefondan bize 24 saat ulaşabilirsiniz."

Kar yağışının ardından kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için ilçe genelinde 400 personelle çalışma yapan Çankaya Belediyesi, yaklaşık 4 bine yakın sokakta karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.