Çankaya Belediyesi Kent Sağlığını Sürdürülebilir Hale Getiriyor

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, kent sağlığını sürdürülebilir hale getirmek için konteyner temizleme ve ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla birlikte artan böcek ve haşere popülasyonunun önüne geçmek ve oluşacak kötü kokuların önlenmesi amacıyla semtlerde bulunan çöp konteynerlerini temizleyerek, ilaçlama yapıyor.

14 BİN 15 ADET KONTEYNER ÇANKAYALILARIN HİZMETİNDE

İlçe sınırları içerisindeki 123 mahallede, 1.016 personel ile 7/24 hizmet veren Çankaya Belediyesi, evsel atıklar için çeşitli bölgelere çeşitli ölçülerde konteyner yerleştirdi. 770 litrelik 11 bin 649 adet galvanizli ve plastik çöp konteyneri, 3 metreküplük 1730 adet yer üstü konteyneri, 5 bin litrelik 636 adet yeraltı olmak üzere toplam 14 bin 15 adet konteyner, Çankaya'nın cadde ve sokaklarında kullanılıyor. Belediye, ayrıca kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda vatandaşların basit çöplerini atabilmelerine olanak sağlayan 5 bin 650 adet kompozit kapaklı askılı çöp poşeti bulunduruyor.

Konteyner temizliği ve ilaçlama faaliyetlerinin yanı sıra cadde ve sokakları da atıklardan arındıran Çankaya Belediyesi, daha sağlıklı bir kent için ilçenin her köşesinde çalışmayı sürdürüyor.