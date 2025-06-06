Çankaya Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Hizmette Sınır Tanımadı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Başkentliler tarafından "Mühye" olarak bilinen Yeşilkent Mahallesi'nde kurduğu kurban satış ve kesim alanında tam kapasite hizmet veriyor.

Çankaya Belediyesi, kurban kesim alanında başta Zabıta ekipleri olmak üzere Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ve Sağlık Birimi ile koordineli şekilde çalıştı. İlçe sakinlerinin bayramı güvenli, sağlıklı ve düzenli bir şekilde geçirebilmesi için tüm önlemler titizlikle alındı.

Araç trafiğini düzenlemek için kurban kesim alanına giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanırken, vatandaşlar için özel olarak hazırlanan otoparka yönlendirme yapıldı. Alanda tankerlerle temiz su temin eden Çankaya Belediyesi, bekleyen vatandaşlara çay ikramında bulundu.

Bayram süresince yaşanabilecek olası kazalara karşı sağlık ekipleri ve ambulans alanda hazır bekletilecek. Çankaya Belediyesi, hem kurban satıcılarının hem de alıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tüm ekipleriyle alanda hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin anlık olarak değerlendirilebilmesi amacıyla Çankaya İletişim Merkezi de bayram '444 06 01' numaralı hat üzerinden hizmet verecek.