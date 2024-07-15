Çankaya Belediyesi, merdivenli yolları yeniliyor

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(ANKARA) - İlçenin fiziksel koşulları nedeniyle eğimli ve yüksek bölgelerinde yürümeyi kolaylaştırmak için merdivenli yolların sayısını artıran Çankaya Belediyesi, kullanım ömrü dolan ya da eskiyen merdivenleri yeniliyor.

Çankaya Belediyesi, ilçedeki 123 mahallede de koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Beton basamaklı ve korkuluklu merdivenli yolları vatandaşların hizmetine sunan Belediye, kullanım ömrü dolan ya da eskiyen merdivenleri yeniliyor. Merdivenli yollarda kullandığı taşları kendi tesisinde kendi işçisiyle üreten Çankaya Belediyesi, merdiven korkuluklarını da paslanmaz kromaj ile kaplıyor.