Çankaya Belediyesi Metruk Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, planlı ve sağlıklı yapılaşma amacıyla ilçe sınırları içerisinde yer alan metruk ve tehlike arz eden binalarını yıkım işlemlerine devam ediyor. Son olarak Yukarı Dikmen Mahallesi'nde tehlike arz eden 2 metruk yapı, ekipler tarafından yıkıldı.

Tehlike arz eden, terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan yapıların tespitini yaparak yıkılması için karar çıkaran Çankaya Belediyesi, Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki 2 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kamusal güvenliği tehdit eden metruk binalar, tüm idari süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkıldı.

Altyapı eksikliği ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunlarından biri haline gelen ve görüntü kirliliğine neden olan binalarla ilgili, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında hareket eden Belediye, resmi kurumlarla iş birliği yaparak metruk yapıları ortadan kaldırıyor. Kaçak, ruhsatsız tehlike arz eden ve herhangi bir mühendislik hizmeti almamış binalar, idari süreçler sonuçlandıktan sonra Çankaya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde yıkılıyor.