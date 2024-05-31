Çankaya Belediyesi, Mühye'deki Kurban Satış ve Kesim Alanını Hazırladı

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Mühye bölgesindeki Kurban Satış ve Kesim alanını düzenleyen Çankaya Belediyesi, vatandaşların ve satıcıların sorun yaşamamaları için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta Kurban satış çadırlarını kuran ilçe belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için Zabıta kontrolünde önlemlerini aldı. Alanda ayrıca ibadetini yerine getirmek için gelecek vatandaşların kesim işlemlerini yapacakları ve paylara ayıracakları bölümler de hazırlanıyor.

İlaçlama ve temizliğe önem veriliyor

İlçe belediyesi, ilaçlama ve bölgede rutin temizlik çalışması yaparken alanın güvenliğini de sağlıyor. Havalı zincirli vinç sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizleniyor. Bayram boyunca alanda ambulans, ilaçlama, hayvan kontrol ve zabıta araçları hazır bulunacak.

Satışa sunulan kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından kontrolünün sağlandığı kurban satış alanında, zabıta ekipleri de kurban satışı yapan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.