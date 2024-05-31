Çankaya Belediyesi, Mühye'deki Kurban Satış ve Kesim Alanını Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankaya Belediyesi, Mühye'deki Kurban Satış ve Kesim Alanını Hazırladı

Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı. İlaçlama ve temizlik çalışmaları da yapılan alanda, veteriner hekimler tarafından kurbanlıkların kontrolü sağlanıyor.

31.05.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurduğu kurban satış ve kesim alanında, bayram öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Mühye bölgesindeki Kurban Satış ve Kesim alanını düzenleyen Çankaya Belediyesi, vatandaşların ve satıcıların sorun yaşamamaları için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta Kurban satış çadırlarını kuran ilçe belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için Zabıta kontrolünde önlemlerini aldı. Alanda ayrıca ibadetini yerine getirmek için gelecek vatandaşların kesim işlemlerini yapacakları ve paylara ayıracakları bölümler de hazırlanıyor.

İlaçlama ve temizliğe önem veriliyor

İlçe belediyesi, ilaçlama ve bölgede rutin temizlik çalışması yaparken alanın güvenliğini de sağlıyor. Havalı zincirli vinç sisteminin kurulu olduğu alanda, hayvan gübreleri ve seyyar tuvaletler her gün düzenli aralıklarla temizleniyor. Bayram boyunca alanda ambulans, ilaçlama, hayvan kontrol ve zabıta araçları hazır bulunacak.

Satışa sunulan kurbanlıkların veteriner hekimler tarafından kontrolünün sağlandığı kurban satış alanında, zabıta ekipleri de kurban satışı yapan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

Kaynak: ANKA

Çankaya Belediyesi, Kurban, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Mühye'deki Kurban Satış ve Kesim Alanını Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:40:07. #1.12#
SON DAKİKA: Çankaya Belediyesi, Mühye'deki Kurban Satış ve Kesim Alanını Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement