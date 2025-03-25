Çankaya Belediyesi'nden Çevre Dostu Tekstil Geri Dönüşüm Projesi

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, çevre dostu geri dönüşüm projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ilçenin farklı bölgelerine tekstil atıkları için özel kumbaralar yerleştirmeye başladı.

"Geri Dönüşümün Kalbi Çankaya" sloganıyla doğaya uygun yeni nesil tamburlu tekstil atık kumbaralarını ilçelilerin hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, aynı zamanda tekstil atıklarını toplayan araçları da yeniliyor. Belediye, giysi, çanta, havlu, ayakkabı, battaniye ve yatak örtüsü gibi tekstil atıklarının atılabileceği 400 yeni kumbarayı 123 mahallede farklı noktalarda vatandaşın kullanımına hazır hale getirdi.

Tekstil atıklarının toplanacağı araçları da yenileyen ve 21 araçlık filosuyla bu tekstil atıklarını toplayacak olan Çankaya Belediyesi, temiz ve sürdürülebilir çevre için çalışmalarına devam ediyor.