Çankaya Belediyesi'nden Lösev'li Çocuklara Ahşap Boyama Atölyesi

30.01.2026 10:02  Güncelleme: 10:55
Çankaya Belediyesi, LÖSEV iş birliğiyle 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için ahşap boyama atölyesi düzenledi. Etkinlik, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin çocukların sosyal ve duygusal gelişimine verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiği etkinlikler kapsamında LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi iş birliğiyle Esat Çankaya Evi'nde Ahşap Boyama Atölyesi gerçekleştirildi.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, Karne Şenliği etkinlikleri kapsamında LÖSEV Canım Kardeşim Ders Evi iş birliğiyle Esat Çankaya Evi'nde, tedavisinin son aşamasında olan ve tedavi süreci devam eden 7–12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Ahşap Boyama Atölyesi düzenledi.

Atölyede çocuklar, ahşap boyama etkinliğiyle hayal güçlerini özgürce ifade ederken, aynı zamanda tatilin keyfini sosyalleşerek çıkardı. Neşe dolu anların yaşandığı etkinlikte çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Çankaya Belediyesi, sosyal sorumluluk bilinciyle çocukların hayatına dokunan projeleriyle bir kez daha takdir topladı. Özellikle sağlık durumlarıyla ilgili zorlu bir süreçten geçen çocukların moral ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen bu tür etkinlikler, aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: ANKA

